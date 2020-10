Stilista impiccata: chiuse le indagini, accusato l'ex fidanzato

Sono state chiuse dopo 4 anni le indagini per la morte di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata in piazza Napoli a Milano nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2016. Risulta indagato per la morte della donna, all'epoca trentasettenne, l'ex fidanzato, Marco Venturi, accusato oltre che di omicidio, anche di stalking e lesioni. Nell'ipotesi della procura - a indagare il pm Gianfranco Gallo - l'uomo avrebbe strangolato la fidanzata dopo una lite, per poi inscenare l'impiccagione con la sciarpa di Carlotta. Nell'atto di chiusura indagini si legge l'infinita serie di violenze a cui la donna era stata sottoposta dal fidanzato, tra cui l'impeto di gelosia a causa del quale dopo una lite la donna era stata presa a calci e schiaffi e trascinata a terra per i capelli. La notte della morte "per futili motivi e con dolo, stringendole al collo una sciarpa o il proprio braccio Venturi la strangolava", scrive il sostituto procuratore. A contribuire all'asfissia sarebbe stata anche la sindrome di Eagle di cui soffriva la stilista (una malformazione alle ossa del collo), deceduta subito dopo. Infine, "per conseguire l'impunita'" l'indagato "simulava l'impiccagione sospendendo il cadavere ad un albero nel parco di piazza Napoli", elegante zona semicentrale della citta'. Ora Venturi avra' venti giorni per produrre memorie o rendere dichiarazioni al pm, al termine dei quali e' prevista l'udienza preliminare per decidere se andra' a processo.