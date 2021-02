Stilista impiccata, nuovo no della Cassazione all'arresto del compagno

E' inammissibile il ricorso della procura di Milano contro la decisione del Riesame, del 21 luglio scorso, di respingere la richiesta di misura cautelare in carcere per Marco Venturi, nell'ambito dell'indagine sulla morte della fidanzata, la stilista Carlotta Benusiglio, trovata impiccata ad un albero di piazza Napoli a Milano il 31 maggio 2016. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, dopo una camera di consiglio svolta ieri. Anche il sostituto pg della Suprema Corte Elisabetta Ceniccola aveva, con requisitoria scritta, sostenuto l'inammissibilita' del ricorso del pm milanese. Ora bisognera' attendere il deposito delle motivazioni da parte della Cassazione, che avviene, di norma, entro 30 giorni.

Non sarebbe tuttavia uno stop definitivo al possibile arresto dell'uomo, riporta Ansa. La Procura sarebbe infatti orientata a chiedere il processo per Venturi, accusato di omicidio volontario per la morte di Carlotta Benusiglio. Oggi e' arrivata dalla Cassazione la terza bocciatura della richiesta d'arresto per Venturi, ma, a quanto risulta, gli inquirenti ritengono necessario un vaglio della vicenda, in prima battuta da parte di un gup in udienza preliminare. L'uomo e' anche accusato di episodi di stalking e lesioni contro la fidanzata, tra il 2014 e il 2016.