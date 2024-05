Stilista uccisa, pg Cassazione: inammissibile ricorso pg Milano

La Procura generale di Cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in Cassazione della Procura generale di Milano contro l'assoluzione in appello di Marco Venturi dall'accusa di morte dell'ex compagna Carlotta Benusiglio, in conseguenza di altro reato, lo stalking. La donna era stata trovata impiccata a un albero con una sciarpa nei giardini di piazza Napoli a Milano la notte tra il 30 e il 31 maggio 2016. In sostanza, per lo stesso rappresentante della pubblica accusa va confermata l'assoluzione all'ex fidanzato, difeso dagli avvocati Andrea Belotti e Veronica Rasoli.

Le parti civili chiedono di annullare la sentenza di appello

Per la sostituta procuratrice generale di Milano Maria Vittoria Mazza, Venturi invece andava riconosciuto colpevole del reato per il quale in primo grado era stato condannato a 6 anni di reclusione. Le parti civili, la madre e la sorella di Benusiglio, assistite dall'avvocato Niccolo' Vecchioni, chiedono di annullare la sentenza di appello e il rinvio a un'altra sezione. Anche la difesa di Venturi ha discusso, ribadendo ancora l'estraneita' dell'ex fidanzato nella morte di Benusiglio.