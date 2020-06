Stipendi tagliati, i medici del Niguarda diffidano la direzione

Stipendi segati e medici in rivolta. Ecco la fase due dell'ospedale Niguarda a Milano. In 157 dirigenti medici hanno diffidato la Direzione Generale obbligandola a riaprire il tavolo sindacale d'urgenza previsto per lunedì. L'oggetto del contendere è la parte variabile di stipendio. Quella erogata in base a valutazioni sull'operato dei dirigenti. Secondo quanto può riferire AffariItaliani.it Milano un "incentivo" che è stato valutato assai poco facendo suonare ai 157 i tamburi di guerra. Il motivo? Non ci sarebbero i soldi in cassa. Le prime avvisaglie già il 20 aprile. Con una missiva indirizzata a tutto il personale medico e sanitario da parte della responsabile risorse umane e relazioni sindacali del Niguarda, Patrizia Alberti, su la "graduazione degli incarichi dirigenziali e relativi contratti di posizione". Dove si parla fra l'altro del fatto che la revisione del sistema introdotta con l'ultimo contratto dell'area sanità, introdotto dall'1 gennaio 2020, porterà a una "rimodulazione degli incarichi e delle retribuzioni di posizione in coerenza con i nuovi fondi disponibili". Contattata sul punto la Direzione Generale del Niguarda non ha per ora commentato la vicenda.