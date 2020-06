Stocard, il portafoglio digitale, taglia il traguardo dei 50 milioni di utenti

Stocard, l'applicazione wallet che consente di digitalizzare tutte le carte fedeltà nel proprio smartphone e una delle principali startup B2C in Europa per numero di utenti, ha annunciato il raggiungimento dei 50 milioni di consumatori che utilizzano l'app a livello globale.

Stocard continua a trasformare gli acquisti nei negozi fisici in una piacevole esperienza digitale grazie alla combinazione di programmi fedeltà di oltre 5.000 esercenti, buoni sconto e registrazione di nuove carte, tutti in un'unica piattaforma.

Ecco perché 50 milioni di persone hanno scelto di utilizzare Stocard per la loro spesa quotidiana. E considerando un risparmio del 5% per acquisto tra offerte settimanali, buoni sconto e carte fedeltà, nel 2019 i clienti Stocard hanno risparmiato a livello globale 2 miliardi di euro.

“La crescita di Stocard ha coinvolto in maniera consistente anche l'Italia, in cui ad oggi sono 7,7 milioni i cittadini che utilizzano l'app, ed oltre 400 i Retailer con cui collaboriamo. – spiega Valeria Santoro, country manager di Stocard Italia – Durante l'emergenza sanitaria, provocata dal Covid-19, Stocard ha messo a disposizione la propria expertise a Governo e Regioni e, nella sezione Offerte dell’app, ha riportato le raccomandazioni del Ministero della Salute per contrastare il Coronavirus, offrendo utilità sociale a cittadini ed Istituzioni durante il difficile periodo di lockdown.”

Stocard è una realtà unica nel mercato europeo: i suoi 50 milioni di utenti sono distribuiti principalmente in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Svizzera, Australia e Canada.

Lo scorso anno, l’app è stata utilizzata per effettuare 1,7 miliardi di acquisti, per una spesa complessiva di quasi 40 miliardi di euro. Gli utenti possono aggiungere nell’app tutte le carte fedeltà (sono state digitalizzate oltre 500 milioni di carte nel mondo), scoprire offerte speciali nei punti vendita preferiti, registrarsi a nuovi programmi fedeltà, cercare e attivare buoni sconto.

Stocard è il wallet europeo principale nel panorama globale. Nel 2018, la società ha ricevuto 20 milioni di dollari di finanziamenti da Macquarie Capital e opera nel Regno Unito, in Germania, Italia, Francia, in Olanda, Belgio e in Australia.

Stocard

Con Stocard è possibile avere tutte le carte fedeltà in un unico posto: il proprio smartphone. Stocard è l’applicazione di mobile wallet leader in Europa, con cinquanta milioni di utenti globali, e combina la tecnologia smart con la massima usabilità. Una semplice funzione di scansione permette di acquisire qualsiasi carta e di aggiungerla digitalmente all’app. Gli utenti ricevono, inoltre, offerte mirate dai punti vendita. Il nuovo servizio introduce un portafoglio mobile completo che consente di pagare direttamente con l’app grazie a una carta Mastercard virtuale.

Stocard è stata fondata a maggio del 2011 a Mannheim, in Germania, dove ha ancora la sua sede centrale. Nel corso degli anni, sono stati aperti uffici internazionali in Australia, Italia, Francia e nei paesi del Benelux. www.stocardapp.com