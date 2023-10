Stop a dehor e vendita alcolici: l'ordinanza anti-movida a Porta Venezia

Era stata annunciata ed ora è arrivata: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha firmato una ordinanza che vieta la vendita o la somministrazione da asporto di qualsiasi tipo di bevande da mezzanotte alle sei dei giorni feriali e dall'una e trenta nelle notti fra venerdì e sabato e fra sabato e domenica nella zona della movida che va da Piazzale Oberdan Porta Venezia a via Melzo e Lazzaretto.

L'ordinanza, valida per un mese a partire da venerdì prossimo, vale per tutti i tipi di negozi e locali, inclusi i distributori automatici e prevede anche il divieto per i locali di utilizzare negli stessi orari il plateatico che hanno avuto in concessione, quindi in divieto di utilizzare gli spazi dei dehor. Vietata anche la presenza di attività ambulanti di vendita di cibo e bevande tutti i giorni a partire dalle 18 fino alle 6. Proprio oggi il sindaco ha ricordato che anche le città hanno bisogno di riposare.

Sala: "Questa idea della città H24 in cui non ci sono orari, sempre aperta, a me non convince più tanto"

"Questa idea della città H24 in cui non ci sono orari, sempre aperta, a me non convince più tanto. Credo che le città debbano anche riposare come noi umani e avere degli orari un po' più adatti a tutti, debbano darsi delle fasce in cui si sospende un po' il vivere abituale"