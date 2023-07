Stop al Pool party per donne musulmane, esulta Salvini: "Vince il buonsenso"

Esprime soddisfazione soprattutto la Lega per l'annullamento del pool party dedicato a sole donne musulmane che si sarebbe dovuto svolgere alle piscine "Il Gabbiano" di Limbiate, nel Milanese.

Così il leader della Lega Matteo Salvini su Instagram: "Vittoria! Della Lega, di chi ha appoggiato la nostra battaglia di civiltà, e del buonsenso".

Tovaglieri: "Nostre perplessità non erano infondate"

A sollevare il caso assieme a Laura Ravetto era stata l'europarlamentare del Carroccio Isabella Tovaglieri, che ora commenta: "Quanto accaduto conferma che evidentemente le nostre perplessita' non erano del tutto infondate, anzi. Noi siamo per la liberta', per tutti: sono certa che ci sara' modo di dare vita a feste in piscina a cui tutti possano partecipare, all'insegna della reale integrazione, senza limitazioni, senza preclusioni, senza autoemarginarsi".

Ravetto: "Iniziativa in contrasto con l'integrazione delle donne"

Ed ancora Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari Opportunità del partito: "Nei giorni scorsi con la collega eurodeputata Isabella Tovaglieri abbiamo sottolineato come questa iniziativa contrastasse totalmente con le politiche di integrazione di queste donne nella nostra società, configurando il rischio di un processo discriminatorio nei confronti delle stesse, a cui veniva venduto l'evento come un momento di libertà di 'espressione', lontane da 'occhi indiscreti'. Questa non è la libertà per cui abbiamo lottato in Occidente, no a messaggi pericolosi"

Corbetta: "Strana idea di festa in contrasto con i valori occidentali"

Ha aggiunto il cpaogruppo della Lega in consiglio regionale Alessandro Corbetta: "Ringraziamo i gestori delle piscine Il Gabbiano di Limbiate per aver preso le distanze da questa iniziativa e aver negato la propria location. In questo modo l'evento, che prevedeva fra l'altro il sequestro dei telefonini e lo spegnimento della videosorveglianza di sicurezza, è stato cancellato. Una strana idea di festa in netto contrasto con i nostri valori occidentali, per cui le donne non sono obbligate a nascondersi dagli uomini per poter stare in costume da bagno. Ci auguriamo che eventi simili non trovino più accoglienza da nessuna altra parte".

Zanella (Alleanza Verdi e Sinistra): "L'annullamento è segno di aperta discriminazione"

Per la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, invece, l'annullamento del Bahja Pool Party dell'8 luglio è "il segno di un clima di aperta discriminazione. Soprattutto a giudicare dai commenti di alcuni esponenti della destra che vedono in questa decisione un atto liberale mentre qui viene chiaramente messa in discussione la libertà di incontrarsi. Non si comprende se a indispettire i censori sia l'esclusività femminile della festa o l'abbigliamento eventuale delle partecipanti: in ambedue i casi siamo di fronte ad un atto di arroganza che impedisce il libero svolgimento di un party in piscina".