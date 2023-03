Stop del governo al cibo sintetico. Coldiretti Lombardia: "Salvi 14 mlrd"

Lo stop al cibo sintetico deciso dal Governo salva gli oltre 14 miliardi di valore delle produzioni agroalimentari lombarde. E' quanto afferma la Coldiretti Lombardia nell'esprimere soddisfazione per l'approvazione al Consiglio dei Ministri del Disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici".

Paolo Carra: “Ringraziamo il Governo per avere accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva”

"Ringraziamo il Governo per avere accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva - commenta Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia - che mette a rischio il futuro della cultura alimentare lombarda e nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell'intera filiera del cibo made in Italy che complessivamente vale 580 miliardi di euro, con il cibo che è diventato la prima ricchezza dell'Italia nonostante le difficoltà generate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina".

Coldiretti: “La scelta dell'esecutivo va incontro alla forte opposizione manifestata dei cittadini ai cibi artificiali”

“La scelta dell'esecutivo - sottolinea la Coldiretti - va incontro alla forte opposizione manifestata dei cittadini ai cibi artificiali, bocciati senza appelli dall'84% degli italiani secondo l'indagine Coldiretti/Censis, con un no preponderante per classi di età, titolo di studio, genere, area territoriale di residenza, livello di reddito. Una contrarieta' evidenziata anche dal mezzo milione di firme che sono gia' state raccolte in tutto il Paese nell'ambito dell'iniziativa di Coldiretti, Campagna Amica, World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe e Filiera Italia. Dopo l'autorizzazione per il consumo umano concessa dall'autorità alimentare americana Fda ai filetti di "pollo" creati in laboratorio dalla Upside Foods, azienda statunitense finanziata da big della finanza mondiale come Bill Gates, Richard Branson e il fratello di Elon Musk - denuncia Coldiretti -, il rischio è una diffusione anche nell'Unione Europea dove gia' quest'anno potrebbero essere introdotte le prime richieste di autorizzazione all'immissione in commercio che coinvolgono Efsa e Commissione Ue.