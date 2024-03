Stop della Regione ai “gettonisti” nella sanità: il Tar sospende la delibera

Sospensione del Tar della Lombardia sulla delibera con cui la Regione ha disposto nel dicembre scorso lo stop ai medici gettonisti. Il tribunale amministrativo regionale - secondo quanto riporta Adnkronos Salute - ha sospeso in via cautelare la Dgr XII/1514 del 13 dicembre 2023 "limitatamente alle parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari core", e "fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 ottobre 2024". Tar si è espresso sul ricorso presentato da 'Gap Med Società Tra Professionisti'.