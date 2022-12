Storica officina di Cambiago, arriva "La Collezione Ernesto Colnago"

Oggi è stata inuugurata nella storica officina di Cambiago LA Collezione Ernesto Colnago, settant’anni di storia del ciclismo attraverso fotografie inedite, installazioni multimediali, maglie di gara originali e alcune delle biciclette protagoniste di imprese leggendarie come quella del record dell’ora di Eddy Merckx del 1972, quella con cui Beppe Saronni vinse il Mondiale di Goodwood del 1982 e le vincitrici di ben cinque Parigi-Roubaix.

Don Mazzi ha benedetto il neonato Museo di fronte alla foto a grandezza naturale di Papa Woitjla

Don Mazzi ha benedetto il neonato Museo di fronte alla foto a grandezza naturale di Papa Woitjla che riceve una bici Colnago dalle mani di Ernesto, il fondatore, che oggi novantenne sprizza una tale energia da dimostrare non più di 60 anni! L’inaugurazione è stata introdotta da Marino Bartoletti, volto notissimo del giornalismo sportivo, che ha lasciato la parola ai campioni venuti a festeggiare Ernesto Colnago: Beppe Saronni, Gianbattista Baronchelli e Gianni Motta che secondo un aneddoto ormai famoso deve ancora 26 mila lire per una bici, ma Ernesto non le vuole!

Il nipote Alessandro Brambilla Colnago ha voluto ringraziare le maestranze presenti

Il nipote Alessandro Brambilla Colnago, che con entusiasmo pari a quello del nonno ha portato avanti questo progetto lavorando anche di domenica, ha voluto ringraziare le maestranze presenti. In effetti oltre al valore dei cimeli storici, dobbiamo sottolineare l’estetica delle sale, luminose, moderne, progettate dal prestigioso studio Antonio Lanzillo & Partners (vincitore del Compasso d’oro 2020).

Tanti gli amici di una vita accorsi a celebrare quella che sarà l’esposizione permanente dei successi di un uomo che, secondo le parole del sindaco, Maria Grazia Mangiagalli, è l’orgoglio di Cambiago. LA Collezione aprirà al pubblico con entrata gratuita, eccezionalmente senza prenotazione, lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, mattina h. 9.30-12.30, pomeriggio h. 14.30-17.30.