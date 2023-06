Strage 007, i pranzi segreti di Netanyahu. E gli interessi russi sull'Isola

Il ristorante stellato “Il Verbano”, che domenica scorsa aveva accolto il pranzo di fine missione degli agenti del Mossad con i colleghi dell’Aisew, ha ospitato, negli anni, anche il premier d’Israele Benjamin "Bibi Netanyahu.

Carminati, indagato per la strage dalla Procura di Busto Arsizio, rappresentava un contatto per i Servizi segreti

Se – come riporta il Corriere della Sera – non ci fosse nulla di “operativo” nel pranzo preludio alla tragedia, è strategica e curiosa la geografia dell’incontro. Carminati, indagato per la strage dalla Procura di Busto Arsizio, rappresentava un contatto per i Servizi segreti, un solido appoggio essendo egli un uomo dagli infiniti agganci, anche ovviamente fra i commercianti. E poi – prosegue il Corriere - l’isola dei Pescatori, attrae da sempre gli israeliani, a partire dal Netanyahu. E i russi che, dal lago di Como, si stanno spostando a Stresa.

Al centro degli incontri tra i funzionari, ci sarebbe l’eterna sfida tra Russia e Iran per le componenti tecniche

Al centro degli incontri tra i funzionari, ci sarebbe l’eterna sfida tra Russia e Iran per le componenti tecniche e le attrezzature dei progetti nucleari e militari. L’alta densità nella provincia di Varese di piccole, medie e grandi imprese di svariati settori strategici collima con questo scenario.

Si potrebbero spiegare così le massicce presenze di oligarchi e putiniani russi assieme a lussuose costruzioni: i recenti hotel, da rilanciare o da costruire da capo financo raggiungendo le 7 stelle, e le annesse realizzazioni di maestosi parchi.