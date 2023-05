Strage alla Questura di Milano, Mattarella: "Ancora ombre sui mandanti"

"Accertata la matrice dell'attentato" che 50 anni fa provoco' quattro morti davanti alla Questura di Milano, "i risultati ottenuti nelle indagini e nei processi non hanno consentito di rimuovere le ombre che parzialmente hanno coperto i mandanti neofascisti e le azioni di depistaggio di apparati infedeli". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio diffuso in occasione dell'anniversario della strage.