Strage del 7 ottobre. L'amicizia della Lombardia

7 ottobre 2023. La storia che si ripete. Le immagini dei corpi martoriati degli oltre 260 giovani israeliani nel deserto a Re’im ricordano in maniera vivida quelle dei poveri ebrei giustiziati nei campi di sterminio nazisti. Elie Wiesel un giorno disse: “Se Auschwitz non ha guarito il mondo dall’antisemitismo, cosa potrà farlo?”. È importante quindi conoscere, parlarne, riparlarne e parlarne ancora. Perché l’orrore non va dimenticato. Perché la Shoah non si ripeta. Ieri in Regione Lombardia a Palazzo Pirelli, in una sala stracolma, su iniziativa della ONG Elnet e del consigliere regionale Marco Bestetti, due sopravvissuti al massacro di Hamas del 7 ottobre hanno raccontato l’orrore e chiesto a gran voce di far luce sulle 134 persone rapite dai terroristi di cui si è persa traccia.

Le toccanti testimonianze di giovani italo-israeliani

Molto toccante la testimonianza del giovane italo-israeliano Tomer Tzadik, scampato all’attentato al Nova Festival scappando nella boscaglia, ma non prima di essere stato colpito al braccio da una pallottola e di aver visto alcuni amici cadere a terra uccisi barbaramente. Anche suo nonno durante la deportazione nei campi di sterminio – ha raccontato Tomer - riuscì a scappare gettandosi da un treno diretto ad Auschwitz. “Mio cugino di 28 anni, Elad, - ha raccontato emozionata Dalit Katzenellenborg tenendo in mano la fotografia dei parenti – è ancora nelle mani dei terroristi. Anche i suoi genitori sono stati catturati. Mio zio è morto, mentre sua moglie è stata liberata”.

Comunità ebraica e Regione Lombardia a sostegno dei sopravvissuti

Insieme a Bestetti a sostenere l’appello dei sopravvissuti anche il consigliere regionale di opposizione Manfredi Palmeri e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. Tra il pubblico i rappresentanti della comunità ebraica e la direttrice della scuola ebraica. Anche Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana prima dell’evento ha ricevuto la delegazione .

Ananti, associazione Elnet: "Oggi non possiamo non agire"

L’associazione Elnet accompagna i testimoni del 7 ottobre in giro per il mondo, per sensibilizzare sugli eventi. “Parliamo di persone civili – ha dichiarato Roberta Ananti presidente di Elnet - che mai avrebbero voluto trovarsi nelle situazioni che stanno vivendo. Il coraggio che hanno nel raccontare la loro storia è enorme”. Dopo la seconda guerra mondiale, il filosofo francese Raymond Aron scrisse: “Sapevo ma non credevo. E poiché non credevo, non sapevo”. Oggi non possiamo non credere, non possiamo non sapere, non possiamo non agire.