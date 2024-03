Erba, l'avvocato di Stato: "Prove inammissibili. Date un Oscar a Olindo..."

Strage di Erba, l'avvocato di Stato chiede l'inammissibilità delle prove

Ricomincia il processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano. E l'Avvocato Generale dello Stato presso la Procura Generale di Brescia Domenico Chiaro ha anticipato all'inizio del suo intervento la richiesta di "inammissibilita' di tutte le richieste di prova" presentate dalla difesa della coppia e dal pg di Milano Cuno Tarfusser.

L'avvocato di Stato: "Con Rosa e Olindo si sono superati i limiti"

L'avvocato ha aggiunto: "Un can can mediatico, incontri pubblici e in tv, le statue di Olindo e Rosa apparse magicamente a Erba. Il popolo ha diritto ha essere informato, ma credo che si siano superati determinati limiti"."La giustizia si amministra in nome del popolo, ma bisogna capire che le decisioni vengono assunte nelle aule e non altrove e per questo il mio sarà un intervento su aspetti procedurali"e non su "suggestioni mediatiche".

L'avvocato di Stato: "Olindo Romano? Dategli un Oscar..."

Quelli presentati dalla difesa di Olindo e Rosa per chiedere la revisione del processo sulla strage di Erba "non sono fatti nuovi dal punto di vista probatorio" secondo l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro, così come le intercettazioni che "non assurgono a dignità di prove". Per quanto riguarda il presunto deficit mentale di Rosa Bazzi "c'è il sospetto che ci fosse interesse" da parte dell'imputata a rispondere in modo scorretto ai consulenti. Non sa dove è il Brasile, in Spagna, ha risposto". E Olindo "inizialmente era apparso non avere rimorsi, poi la ritrattazione. Dategli l'Oscar a questo punto". Ed ancora: nei confronti di Romano e Bazzi "c'è un poderoso movente" e c'è "lo stesso atteggiamento degli imputati, ma anche le lesioni inferte alle vittime da una mano sinistra meno forte (lei, ndr) e una destra più forte, i contenuti scritti da Olindo sulla Bibbia, i colloqui psichiatrici".

Per la pubblica accusa le prove portate per chiedere la riapertura del processo "non sono fatti nuovi e questi elementi di prova non hanno capacità demolitoria" e per questo si chiede l'"inammissibilità" della 'riapertura' del caso. Contro l'ex netturbino c'è, ad esempio, "il video in cui parla con Picozzi che la difesa si è tenuta in tasca fino a oggi. C'è la mancanza di pentimento, la soddisfazione per quanto fatto, a Olindo scappa la frase 'io non ho avuto nessuna sensazione quando li ho uccisi, è stata una cosa normalissima come quando uno ammazza un coniglio'.

Azouz Marzouk: "Rosa e Olindo innocenti, ma si lasci perdere la pista della droga"

"Loro sono innocenti, la giustizia non è stata fatta". Così invece Azouz Marzouk arrivando a Palazzo di Giustizia di Brescia. "Stiamo ottenendo una parte di una rivincita - ha detto -. La pista di droga "che tutti vogliono far credere mi sta creando molto problemi ora che mi sto trasferendo qui in Italia anche per trovare lavoro", bisogna lasciarla perdere. "Sto facendo questa lotta per tutti", ha detto ancora il marito di Raffaella Castagna. "È un errore giudiziario? Non lo so. Ma questa giornata è importante anche per mio figlio, per Raffaella e per le altre vittime".

Rosa e Olindo di nuovo in aula: cosa succede oggi

L'udienza si aprecon la relazione di uno dei giudici del collegio formato dal presidente Antonio Minervini e, a latere, Ilaria Sanesi e Marcello Mainardi. Il documento che consiste in una sorta di sintesi dei passaggi processuali verra' probabilmente depositato e non letto. A quel punto prenderanno la parola la Procura Generale rappresentata dal procuratore generale Guido Rispoli affiancato dall'Avvocato Generale delo Stato Domenico Chiaro che per sei anni ha guidato la Procura di Lodi. I due hanno preparato una memoria che sara' depositata ai giudici.

Poi tocchera' alle parti civili, l'unica in aula e' Azouz Marzouk, assistito dall'avvocato Solange Marchignoli, l'uomo di origine marocchina che perse la moglie e il figlio piccolo. E' il solo tra le parti civili a dubitare della sentenza di condanna. Infine la parola passera' alla difesa di Olindo e Rosa che contano su 4 legali: Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Nico D'Ascola e Patrizia Morello. Chiuso il confronto tra le parti, che presumibilmente sara' lungo e serrato, i giudici potrebbero gia' ritirarsi in camera di consiglio. C'e' la possibilita', remota, che escano stroncando subito l'istanza di revisione oppure con un'ordinanza con quali prove ammettere tra le tante richieste da chi vuole ribaltare un verdetto non piu' scolpito nel granito come sembrava fino a poche settimane fa. E in aula, ad assistere a tutto, torneranno insieme Olindo e Rosa.

La strage di Erba del dicembre 2006

Il massacro avvenne l'11 dicembre 2006 quando, sotto i colpi di spranga e coltello, sono stati uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef di soli 2 anni e la nonna Paolo Galli. Una strage che non ha risparmiato Valeria Cherubini uccisa dai vicini di casa, i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per il quadruplice omicidio.