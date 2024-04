Strage di Erba, oggi parola alla difesa di Rosa e Olindo

Torna in aula la strage di Erba. La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi prova a convincere la Corte d'Appello di Brescia che esistano delle "nuove prove" in grado di demolire la condanna all'ergastolo della coppia ritenuta colpevole dell'eccidio avvenuto l'11 dicembre 2006 in cui persero la vita Raffaella Castagna, Paola Galli, Valeria Cherubini e Azouz Marzouk. Nelle scorsa udienza del primo marzo, ricostruisce Agi, l'Avvocato dello Stato Domenico Chiaro e il procuratore generale Guido Rispoli erano stati fermissimi nel chiedere ai giudici di dichiarare "inammissibili" le richieste di revisione della difesa e del pg di Milano Cuno Tarfusser.

Ma la decisione dei giudici non arriverà oggi

Di nuovo si parlera' dei caposaldi della sentenza passata in giudicato: la confessione dei coniugi; la testimonianza di Mario Frigerio, sopravvissuto per una malformazione alla carotide; la traccia di sangue appartenente a Valeria Cherubini sull'auto di Olindo. Saranno quattro gli avvocati che sviscereranno per ore questi temi. Difficile che i giudici arrivino gia' oggi a una decisione.

Marzouk: "Ho letto le carte, qualcosa non va"

"Ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni che confermano che qualcosa non va". Lo afferma Azouz Marzouk, prima dell'udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. "Conduco questa battaglia per tutti, non posso dire se ho avuto nemici, io ho vissuto in pace con tutti" ha aggiunto