Strage di Paderno Dugnano: domani l’Arcivescovo di Milano presiederà i funerali delle vittime della tragedia familiare

Strage di Paderno Dugnano: domani l’Arcivescovo di Milano presiederà i funerali delle vittime

Domani pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria Nascente a Paderno Dugnano, si terranno i funerali delle tre vittime della strage familiare avvenuta tra il 31 agosto e il 1° settembre. A dare l’ultimo saluto ai coniugi Fabio C., Daniela A. e al loro figlio Lorenzo sarà l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. La comunità locale si stringerà attorno alle famiglie colpite dal dolore, in una celebrazione carica di raccoglimento e preghiera.

Media limitati per rispettare la solennità della cerimonia

Per garantire un’atmosfera di riflessione e rispetto, la diocesi ha informato i giornalisti che fotografi e operatori video non saranno ammessi all'interno della chiesa. Tuttavia, sarà riservata un'area esterna per la stampa, dove potranno seguire la cerimonia grazie a un sistema di amplificazione. Al termine delle esequie, verrà distribuito il testo dell'omelia pronunciata dall'Arcivescovo Delpini