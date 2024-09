Strage di Paderno, Meloni: non stiamo capendo giovani generazioni

"Noi siamo in un dominio che forse dobbiamo affrontare con un dibattito serio. Io credo che noi non stiamo capendo quello che sta accadendo in parte alle giovani generazioni. Credo che non stiamo capendo l'impatto che hanno avuto alcune nuove tecnologie, l'impatto dei telefonini, di Internet, del Covid, l'incomunicabilità che questi ragazzi hanno, l'incapacità della società anche per i genitori. Noi siamo la prima generazione che cresce figli interamente digitali, noi non siamo attrezzati. Forse questo merita davvero un dibattito un po' più profondo di quelli a cui siamo abituati con la politica italiana". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a '4 di sera' in onda su Retequattro ieri sera, dopo aver accennato alla strage di Paderno Dugnano: "Sono rimasta senza parole di fronte a questa storia. Da mamma la riflessione che io ho fatto ieri parlando con una mia amica è proprio questa: tu cresci un figlio, ci metti tutto l'amore che hai e fai di tutto per fare in modo che sia al sicuro. Ne cresci due, in questo caso, e poi quel ragazzo non solo uccide te, non solo uccide il papà, ma uccide il fratellino. È oltre l'immaginazione, perché nessuno può aspettarsi o credere che una cosa del genere accadrà. Poi la mente umana fa delle cose che purtroppo non è la prima volta che lo vediamo. Fa delle cose che vanno davvero oltre quello che noi riusciamo a immaginare”.