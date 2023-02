Strage di Samarate, il figlio sopravvissuto vede in aula il padre-killer

Faccia a faccia in tribunale a Busto Arsizio tra Nicolò Maja ed il padre Alessandro, autore a maggio della strage di famiglia a Samarate con cui ha ucciso nel sonno la moglie, l'altra figlia Silvia e ha gravemente ferito il 24enne, oggi in carrozzina dopo una serie di interventi chirurgici. Questa mattina era la prima volta che padre e figlio si incontravano. Il ragazzo si é presentato con una maglietta con le immagini della madre Stefania e della sorella Giulia "perché volevo portarle con me - ha detto Nicolò. Del padre ha detto: "Vorrei chiedergli perché ha deciso di rovinare la nostra vita. Proverò a parlargli, forse alla prossima occasione". Ed ancora: "Rivederlo in aula non è stato facilissimo, io l'ho guardato ma non so se lui mi ha visto".