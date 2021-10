Strage di Erba: assolto Marzouk dall'accusa di calunnia verso Rosa e Olindo

E' stato assolto con la formula del fatto non sussiste dall'accusa di calunnia Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba, imputato a Milano perche' avrebbe accusato Olindo Romano e Rosa Bazzi di aver reso una "falsa confessione" di colpevolezza in ordine ai quattro omicidi commessi dai coniugi l'11 febbraio 2006. Lo ha deciso il giudice Daniela Clemente.

La procura aveva chiesto una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione. "Non ha calunniato nessuno. Ha posto dei dubbi su confessioni piu' o meno veritiere. E' una grande soddisfazione che sia stato assolto con formula piena", e' il commento del verdetto dell'avvocato Luca D'Auria che co-difende Marzouk con la collega Solange Marchignoli.