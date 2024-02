Strage Erba, Tarfusser contro il Csm : "La censura è stata decisione politica"

Strage Erba, Tarfusser: "La censura è stata una decisione politica"

"Mi sembra evidente che il 'buffetto' della censura che mi è stato inflitto ben poco abbia a che fare con il diritto e la giustizia, ma sia una decisione di 'politica giudiziaria per via disciplinare' volta a tutelare un sistema giudiziario ormai in decomposizione. Assolvermi, infatti, avrebbe non solo delegittimato i vertici della Procura generale di Milano, ma avrebbe messo in pericolo la fallimentare politica delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari dominata dalla perversa correntocrazia che il cosiddetto "scandalo Palamara" non ha minimamente scalfito". Lo afferma il sostituto procuratore generale Cuno Jakob Tarfusser in una dichiarazione scritta all'indomani della sanzione della censura ricevuta dalla sezione disciplinare del Csm per la sua condotta in relazione all'istanza di revisione della Strage di Erba.