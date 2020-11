Strage ferroviaria di Pioltello, al via oggi il maxiprocesso

Prende il via oggi l'udienza preliminare per la strage di Pioltello, con il treno dei pendolari che il 25 gennaio 2018 deragliò portando alla morte di tre passeggere e al ferimento di altre cinquanta persone. Un maxi processo con nove imputati, centotre parti lese, dedine di avvocati. L'udienza si terrà in zona Portello, perchè sono attese circa duecento persone, come riferisce oggi il quotidiano Il Giorno, e Palazzo di Giustizia in tempi di Covid non avrebbe potuto ospitarle in piena sicurezza.

I nove imputati sono dirigenti, manager e tecnici di Rfi, oltre alla società stessa. Le accuse sono di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose plurime. L'incidente del regionale Cremona-Milano Garibaldi delle 5.32 avvenne per il distacco di un pezzo di rotaia lungo 23 centimetri. La terza carrozza si schiantò contro un palo. La Procura ha chiuso l'inchiesta ad ottobre dopo due anni di indagini e consulenze tecniche, giunte alla conclusione che lo «spezzone di rotaia» si fratturò per «un danneggiamento ciclico irreversibile generato da condizioni di insufficiente manutenzione», problema che da almeno undici mesi sarebbe stato noto a chi di dovere.