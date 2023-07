Strage Palestro, il sindaco Sala: "Chi c'era non può dimenticare"

"Trent'anni segnano un'epoca nella vita di una persona così come in una comunità, così come nella nostra comunità. E in un tempo tanto lungo, molte vicende si accavallano nelle nostre menti. Ma le tragedie come la strage di via Palestro hanno provocato una sofferenza così grande che è come se le 23 e 14 fossero scoccate ieri sera. E oggi, 27 luglio 2023, ci ritroviamo qui al Pac per fare memoria di una delle ferite più dolorose subite dalla nostra Milano nella sua storia".

Il sindaco di Milano: "Quella bomba, originata qui, in uno dei luoghi simboli della creatività e della ricchezza culturale di Milano, il Pac, ci ha colpito il cuore"

Sono le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala alla commemorazione della strage di via Palestro a Milano, avvenuta il 27 luglio 1993. Che prosegue: "Chi era a Milano in quella serata di fine luglio non dimenticherà mai la deflagrazione che ha tolto la vita a tre vigili del fuoco, Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno, a un agente della Polizia Locale, Alessandro Ferrari e al cittadino del Marocco, Moussafir Driss. Quella bomba, originata qui, in uno dei luoghi simboli della creatività e della ricchezza culturale di Milano, il Pac, ci ha colpito il cuore, ma non ci ha abbattuto".