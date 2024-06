Strage Pioltello: slittano al 23 luglio le richieste di condanna

Pioltello: slittano al 23 luglio le richieste di condanna Milano, 18 giu. (LaPresse) - Ripartirà il prossimo 23 luglio alle 9.30 il processo per omicidio plurimo colposo e disastro colposo sulla strage ferroviaria di Pioltello. Dopo otto ore di udienza oggi i pubblici ministeri di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti non hanno concluso la requisitoria sul deragliamento del treno regionale 10452 Cremona-Milano Porta Garibaldi, avvenuto poco dopo la stazione di Pioltello-Limito alle 6.56 del 25 gennaio 2018, che viaggiava con a bordo 350 passeggeri, provocando la morte di tre donne, il ferimento di 105 persone e danni per oltre 6,2 milioni di euro. La presidente della quinta sezione penale, Elisabetta Canevini, ha rinviato alla prossima udienza fissata per le conclusioni della Procura con le richieste di pena nei confronti dell'ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, e altri 7 fra dirigenti e tecnici del gestore dell'infrastruttura, e quelle delle parti civili costituite a cominciare dalla Filt-Cgil. La società è coinvolta come responsabile civile.