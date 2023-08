Stranezze agostane: Del Bono si candida presidente tra 5 anni

Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia e consigliere regionale, spiega al mondo politico oggi in una intervista a Chiara Baldi del Corriere della Sera che non si candida segretario del Pd Lombardia contro Silvia Roggiani, attuale segretaria metropolitana che - con tutta probabilità - ascenderà alla guida del partito lombardo.

Nel 2028? Non è un refuso: tra cinque anni Del Bono vorrebbe candidarsi

Del Bono, sindaco di Brescia per due mandati e poi recordman di preferenze alle ultime regionali, ben 35mila voti, spiega quello che dovrebbe fare il Pd, ovvero parlare non solo a chi vive in città ma anche a chi vive nei piccoli centri. Il piatto forte però è, fin dal titolo, il fatto che è pronto a candidarsi in Regione come presidente nel 2028. Nel 2028? Non è un refuso: tra cinque anni Del Bono vorrebbe candidarsi.

Può darsi che sia una stranezza il fatto che Del Bono dica che le primarie per il candidato presidente non servano, visto che ci sono le preferenze

Solo che 5 anni sono praticamente un'era geologica, e vien difficile credere che un politico navigato come Del Bono possa pensare che in cambio della rinuncia a correre per la segreteria regionale qualcuno possa garantirgli o anche solo prendere in considerazione una candidatura alle regionali che si svolgeranno tra 5 anni. Eppure è così. Stranezze della politica agostana? Può darsi. (Così come può darsi che sia una stranezza il fatto che Del Bono dica che le primarie per il candidato presidente non servano, visto che ci sono le preferenze. Che però valgono per i consiglieri, non per il presidente... Ma questi sono tecnicismi)