Stranger Things, Millie Bobby Brown incontra i fan a Milano

Millie Bobby Brown torna a Milano per un evento tutto incentrato sulla serie tv Stranger Things in cui interpreta l'iconico personaggio di Undici. L'attrice britannica sarà infatti la protagonista della giornata-evento “Stranger Day – With Millie” che si svolgerà venerdì 28 aprile all'Alcatraz di via Valtellina. L'attrice sarà a disposizione per sessioni di foto e di autografi e parteciperà ad un panel durante il quale i fan potranno rivolgerle domande.

L'evento è che è nato dal basso nel 2020 su Kebi, una piattaforma di crowdfunding, dal desiderio di alcuni fan di poter incontrare la loro beniamina. Un sogno divenuto realtà anche grazie al contributo di Kinetic Vibe, società specializzata in fan meeting.