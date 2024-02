Strategie per dormire bene: il manuale di Leonardo Fasciano

Dormire è importante tanto quanto mangiare e bere. Possiamo rimanere circa tre settimane senza cibo, ma con adeguata idratazione, e circa una settimana senza cibo e senza idratazione, ma non senza dormire non più di 48-72 ore! Ecco alcune ragioni per cui il sonno è incredibilmente importante, secondo quanto spiega in man iera chiara e pratica Leonardo Fasciano nel suo manuale “Strategie per dormire bene” appena pubblicato da Mind Edizioni.

I motivi per cui dormire bene è fondamentale

• Rigenerazione del corpo. Quando dormi, il tuo corpo attua una serie di processi rigenerativi. Le cellule si riparano e si rinnovano, il sistema immunitario viene potenziato e il tessuto muscolare si ricostruisce. Questo favorisce la guarigione e il recupero generale.

• Miglioramento della salute del cervello. Dormire svolge un ruolo chiave nella funzione cognitiva. Durante il sonno profondo, il cervello ordina e archivia le informazioni, contribuendo alla formazione delle memorie e alla capacità di apprendere. La mancanza di sonno può portare a difficoltà di concentrazione, problemi di memoria e cali delle capacità decisionali.

• Supporto emotivo. Dormire influisce sulle tue emozioni e sul benessere mentale. Una buona quantità e qualità del sonno contribuiscono a stabilizzare l’umore e a ridurre il rischio di ansia e depressione. Al contrario, dormire poco e male può aumentare la suscettibilità a stress e disturbi dell’umore.

• Controllo del peso. Il sonno è correlato all’equilibrio ormonale e al controllo dell’appetito. La mancanza di sonno può influire sugli ormoni che regolano la fame e la sazietà, portando a scelte alimentari sbagliate e, di conseguenza, a un possibile aumento di peso

• Sistema cardiovascolare. Uno schema regolare di sonno è associato a un minor rischio di malattie cardiache. Quando dormiamo, la pressione sanguigna diminuisce e il cuore si riposa, contribuendo a mantenere un sistema cardiovascolare sano.

• Sistema immunitario. Il sonno ha un impatto diretto sul sistema immunitario, in quanto il corpo rilascia proteine che aiutano a combattere le infezioni e ad affrontare le malattie. • Creatività e produttività. Il sonno gioca un ruolo cruciale nella creatività e nella produttività. Dormire bene migliora la capacità di risolvere problemi, di pensare in modo creativo e di affrontare le sfide quotidiane con maggiore chiarezza mentale.

• Recupero fisico. Dopo un giorno di attività fisica, il sonno aiuta i muscoli a recuperare e a rigenerarsi, contribuendo così a massimizzare i benefici dell’esercizio fisico.

• Longevità. Numerose ricerche hanno suggerito una connessione tra un sonno sano e una maggiore longevità. Un riposo di buona qualità è associato a una migliore prospettiva di vita e a un invecchiamento più sano.

• Qualità della vita. Infine, un sonno adeguato migliora la qualità della vita in generale. Aiuta le personea sentirsi energiche, ottimiste e pronte ad affrontare le sfide quotidiane con un atteggiamento positivo.

Fasciano: "Il sonno è uno dei pilastri del nostro benessere"

Il sonno è quindi – conclude Fasciano - uno dei pilastri fondamentali per il nostro benessere psicofisico. Dedicare tempo ed energia al miglioramento della qualità del riposo può avere un impatto profondamente positivo su numerosi aspetti della nostra vita. Un sonno di qualità non è semplicemente un lusso, è una necessità per il nostro corpo e la nostra mente. Dobbiamo pensare al sonno come a una preziosa risorsa che rinnova il corpo e la mente ogni notte. Il ritorno di questo investimento si rifletterà in una vita più appagante, ricca di energia e soddisfazioni. È un atto d’amore verso se stessi e il proprio benessere futuro.

L'autore: chi è Leonardo Fasciano

Leonardo Fasciano è nato in Piemonte nel 1986. Laureato in Biotecnologie e poi in Scienze Giuridiche, ha sempre coltivato la passione per il benessere fisico e mentale. Spinto dal desiderio di diventare una persona sempre migliore, ha ottenuto certificazioni come Business Master pnl, pnl Coach e Trainer in Programmazione neurolinguistica a livello internazionale. Si è diplomato al Micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni). Gli anni universitari e le successive esperienze di vita, tra cui quella nell’Arma dei Carabinieri, gli hanno fatto comprendere che la qualità del sonno è la chiave per migliorare la vita e le prestazioni. Questa consapevolezza ha guidato la sua ricerca di una soluzione definitiva per realizzare l’incredibile trasformazione favorita da un riposo migliore. La sua missione è aiutare gli altri a rivoluzionare la loro vita grazie a un sonno di qualità superiore, realizzato con strategie e soluzioni pratiche testate sul campo. Seguilo su www.strategieperdormirebene.it

Leonardo Fasciano, Strategie per dormire bene. La guida per migliorare il tuo sonno

Mind Edizioni, pag 160, €15,90