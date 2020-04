"Stringimi forte Milano": una diretta streaming collettiva per il 25 Aprile

"Stringimi forte Milano": 25 Aprile, diretta streaming collettiva

Il Pd Milano Metropolitana aderisce e partecipa all'iniziativa promossa dalle associazioni Bella ciao Milano, Anpi e Aned "Stringimi forte Milano. 75 minuti di Libertà e Memoria".

Una diretta streaming collettiva, in contemporanea sulle pagine Facebook dei promotori e di tutte le sigle aderenti, della durata di 75 minuti, in cui verranno letti testi, poesie e canzoni, per ricordare le storie e i volti della Resistenza di Milano Metropolitana. L'appuntamento è per sabato 25 aprile alle 17 sulla pagina del PD Milano Metropolitana.

Di seguito l'appello sottoscritto dei promotori della manifestazione: "75 come gli anni che ci separano dal 25 aprile del 1945, una data che segna il sacrificio di molti e la conquista della Liberazione dal nazi-fascismo dell'Italia intera. Per la prima volta non potremo riempire piazze e strade, non ci sarà nessun corteo o manifestazione, ma questo giorno è troppo importante per lasciare che trascorra come uno qualsiasi. E noi, infatti, non rinunceremo a celebrare le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita per consegnarci un Paese democratico e fieramente antifascista. Seppure lontani, sabato ci stringeremo in un abbraccio virtuale per dare voce alle storie di volti e luoghi simbolo della Resistenza di Milano Metropolitana: un'occasione per sentirci uniti, nonostante la distanza, nel ricordo e nella Memoria del 25 aprile del 1945.Alle ore 17 sulla pagina Facebook di Bella ciao Milano, Anpi, Aned e contemporaneamente sulle pagine delle sigle che hanno aderito alla manifestazione, 75 minuti di letture e canti, 75 minuti di Libertà e Memoria".

A QUESTO LINK l'evento con l'elenco di adesioni in aggiornamento