Striscia, la borseggiatrice a Staffelli: "Che vuoi, io faccio il mio lavoro"

“Che cosa vuoi da me, io faccio il mio lavoro”. Così una presunta borseggiatrice di Milano ha risposto all’inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, che l’ha intervistata durante l'ultima puntata del tg satirico. Ma in cambio ha ricevuto una risposta surreale oltre a una serie di insulti.

Il dialogo tra Staffelli e la borseggiatrice

A quel punto, Staffelli, visibilmente stupito, avrebbe controbattuto chiedendo se la sua occupazione fosse effettivamente “rubare”. E lei: “Sì. Che ti importa se io rubo?“. Staffelli alla risponde dicendo che “a me interessa, perché non è corretto che tu vada rubare alla gente. Interessa alla polizia e ai carabinieri”. E la presunta borseggiatrice chiosa affermando che “non gli interessa niente alla polizia“.

Il servizio è stato registrato il giorno dopo le polemiche sulla pubblicazione online degli scippi, sollevato dalla consigliera comunale del PD, Monica Romano.