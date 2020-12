Stroili, nuovo flagship store in corso Vercelli a Milano

Nuovo flagship store per Stroili in Corso Vercelli 24 a Milano. Il concept è stato disegnato in esclusiva dallo studio italiano Thirtyone Design+Management. Come riportato da Pambianconews.com, il punto vendita, risulta illuminato da un’ampia vetrata e tinto di rosa. Lo spazio è realizzato con materiali naturali come legno, vetro e ceramica di provenienza totalmente italiana.