Stroncato da ictus a quattro anni. Il padre: "Perchè a noi?"

"Continuo a chiedermi perché sia successo a noi, non trovo risposta": queste le parole di Andrea Giroletti, padre del piccolo Evan, bambino di quattro anni deceduto lunedì all'ospedale Civile di Brescia a causa di un ictus che non gli ha lasciato scampo. La tragedia lunedì. Oggi i funerali del bambino. "Aveva l’argento vivo addosso non stava mai fermo. Domenica sera abbiamo giocato insieme fino a mezzanotte, poi finalmente è crollato di sonno e l’ho portato a letto", è il racconto del genitore al Corriere.

Il malore improvviso e l'inutile corsa in ospedale

Il giorno dopo mamma Glenda ha accompagnato il bambino a scuola. Quindi la telefonata delle maestre: Evan vomitava e aveva mal di testa. Viene portato a casa e sembra riprendersi. Poi nel pomeriggio l'improvviso crollo, la corsa al pronto soccorso di Esine, nel Bresciano, la Tac e il trasferimento al Civile. Ma per Evan non c'era più nulla da fare.

Le cornee di Evan sono state donate

La famiglia ha deciso di autorizzare il prelievo degli organi del bambino. Le cornee dei suoi begli occhi chiari pieni di vita sono state donate.