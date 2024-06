Student Living Italy: la crisi abitativa per gli studenti in Italia

A Milano, il 13 giugno 2024, si terrà l’evento Student Living Italy, orgogliosamente realizzato da The Class Foundation. Sarà questa, infatti, un’occasione d’incontro per discutere dell’attuale situazione abitativa per gli studenti nel nostro paese e per provare a ricercare opportunità di crescita, a partire anche dal riconoscimento del valore importato dagli studenti internazionali. Nel corso dell’evento, in collaborazione con il Politecnico di Milano e altri stakeholder, verranno condivise sia la proposta di organizzazione del settore dell'istruzione superiore in Italia, sia dati sull'offerta e sulla domanda degli alloggi per gli studenti (con tanto di panoramica sulla distribuzione della popolazione studentesca italiana).

Università italiane, gli alloggi coprono solo il 4% della domanda

L'Italia, nonostante rappresenti la quinta destinazione turistica più popolare, si trova ad affrontare una significativa crisi abitativa, e questo si abbatte con un forte impatto anche sugli studenti. Università prestigiose e un ambiente culturale vibrante rendono il nostro paese una destinazione attraente, eppure, fino al 2021 le iscrizioni di studenti internazionali raggiungevano solo il 3% del totale, un dato considerevolmente inferiore rispetto a quello di altri paesi europei. Nonostante l'Italia abbia suscitato negli ultimi anni una considerevole crescita d’interesse tra gli studenti internazionali, con un aumento pari al 35%, offre oggi il più basso numero di posti letto in strutture appositamente costruite per studenti, arrivando a soddisfare solo una percentuale minima, pari a 4, della sua popolazione studentesca.

Come sfruttare questi dati?

Affrontare il tema della crisi degli alloggi studenteschi in Italia e risolverla è allora il tema che Student Living Italy propone, affinché i decisori si riuniscano per identificare le opportunità di mercato e collaborare nello sviluppo di soluzioni concrete. Durante questo terzo anno di Student Living Italy sono previsti workshop e approfondimenti sui dati, oltre che a momenti di condivisione sulle buone pratiche. “Durante il forum, non ci limiteremo ad affrontare la crisi degli alloggi studenteschi, ma coglieremo le potenzialità offerte dalla collaborazione tra pubblico e privato, per tracciare la strada affinché l'Italia diventi leader nel campo dell’istruzione a livello internazionale. Questo forum rappresenta il nostro invito all'azione, ed è per creare un ecosistema prospero e interconnesso a beneficio degli studenti che desideriamo coinvolgere autorità locali, università e investitori”, ha dichiarato Kelly-Anne Watson, Managing Director di The Class Foundation. Tra coloro che interverranno si annoverano anche i nomi del professor Emilio Faroldi - Prorettore vicario del Politecnico di Milano; professor Adolfo Baratta - Membro del Comitato Nazionale per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie, Ministero dell'Università e della Ricerca; Giancarlo Tancredi - Assessore alla Rigenerazione Urbana, Comune di Milano / Milano Municipalità; Paola Reali - Responsabile del Fondo Nazionale Abitare Sociale, CDP; professoressa Chiara Fumagalli - Professoressa Ordinaria di Economia e Preside della Scuola Universitaria Bocconi; Paola Delmonte - Confindustria Assoimmobiliare, Tavolo Student Housing.

Studenti, non sono solo un contributo finanziario

I giovani che scelgono di intraprendere un percorso universitario rendono infatti vive le città e hanno molto da offrire in termini di talento e competenze. Saper accoglierli con le strategie più avanzate aiuta i paesi ospitanti a investire in infrastrutture e a rivitalizzare la crescita della popolazione. Al momento, l'Italia non ha ancora colto completamente l'opportunità offerta dall’incremento del numero degli studenti internazionali. “Questo evento è un invito alla collaborazione tra privato e pubblico. Nonostante l'Italia sia una delle principali destinazioni turistiche a livello globale, questo non sembra riflettersi nella crescita della presenza di studenti internazionali. Uno dei nostri principali obiettivi è quello di riunire le persone per proporre piani di sviluppo che aiuteranno a colmare il divario tra domanda e offerta. Non dovremmo limitarci solo agli operatori. Ci aspettiamo di vedere tra i partecipanti investitori, università e rappresentanti del governo locale", ha dichiarato Sam Bailey-Watts, Programme Director di The Class Foundation. Student Living Italy mira ad affrontare le problematiche di ostacolo alla crescita con un’analisi approfondita di tutte le barriere e di tutte le opportunità, per sviluppare una roadmap di successo e procedere verso lo sviluppo di un piano d'azione nazionale. The Class Foundation ha già supportato un simile piano di sviluppo nei Paesi Bassi, coinvolgendo i principali stakeholder pubblici e privati.