Studente accoltellato, l'arrestato: era un bullo con la mia amica

Studente accoltellato, il giovane arrestato: era un bullo con la mia amica

Il gip di Milano Alberto Carboni ha riqualificato in tentato omicidio l'aggressione commessa da David T., il 18enne arrestato il 6 febbraio per lesioni personali aggravate per l'aggressione a un ragazzo di 15 anni all'ingresso del centro formazione professionale di Pieve Emanuele ferito con una coltellata alla gamba. Contestualmente ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere.



Studente accoltellato: l'arrestato ne ha rivendicato la legittimità

"Nel corso dell'interrogatorio non ha espresso il minimo pentimento per la propria azione, ma ne ha anzi quasi rivendicato la legittimita' - o perlomeno la necessita' - sostenendo che" la vittima "aveva infastidito la sua amica", si legge nel provvedimento del giudice.