Lo studente nell'appartamento da 9 mq a Milano? È stato pure "sfrattato"

Viveva in un"appartamento" di nove metri quadri da 650 euro al mese d'affitto in Porta Venezia e aveva voluto condividere la sua esperienza sui social con un post divenuto virale. Il racconto del 24enne studente del Politecnico Alessandro Cerioni aveva fatto molto discutere, in giorni in cui il tema del caro affitti nel capoluogo lombardo è caldissimo. Ma ora si apprende di un risvolto paradossale della vicenda. Lo racconta il quotidiano Il Giorno: Alessandro è stato invitato dal proprietario dell'immobile, scocciato per la visibilità avuta dalla storia, a restituire le chiavi in anticipo e cercarsi un'altra soluzione.

Lo studente si è trasferito in una stanza singola in Piola

Cosa che lo studente ha fatto senza cercare lo scontro, anche perchè - come aveva spiegato a suo tempo - era già in possesso di un nuovo contratto per una stanza singola in Piola per 620 euro al mese a decorrere dall'1 giugno. Il trasloco è avvenuto dunque con qualche giorno di anticipo.

"Il proprietario ha ribadito che l'immobile è abitabile. Ma non era contento del clamore..."

Alessandro si è detto stupito di questo epilogo: "Questo signore per mesi ha ignorato i miei messaggi quando gli ho comunicato la disdetta del contratto di affitto, poi si è presentato e ha voluto le chiavi prima della scadenza del contratto. Ha solo ripetuto più volte che la casa era in regola e ha citato un regio decreto degli anni Quaranta per sottolineare che l'immobile aveva i requisiti di abitabilità. Sicuramente non sarà stato contento del clamore suscitato dalla mia storia. Nemmeno io mi aspettavo tanto interesse da parte dei media".