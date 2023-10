Studenti del Manzoni di Milano, 'bello quando brucia Tel Aviv'

"Quant'è bello quando brucia Tel Aviv". E' quanto hanno scritto in una storia su Instagram gli studenti della Kurva Manzoni Antifa, gruppo che sostiene la squadra di calcetto del Liceo Manzoni di Milano pubblicando una foto di palestinesi esultanti dopo l'attacco a Israele. E' quindi uno degli storici licei classici milanesi, che si trova in centro città e frequentato alla fine degli anni '80 anche dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, una delle scuole finite sotto accusa dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara che oggi ha portato la sua solidarietà alla scuola ebraica di Milano.

Israele, Valditara: ispezioni nelle scuole dove si inneggia all'odio

"In queste ore drammatiche voglio esprimere vicinanza al popolo ebraico, vittima di un attacco brutale che richiama i metodi nazisti. Partendo dalla scuola e' necessario elaborare una strategia complessiva per debellare ogni residuo di antisemitismo e promuovere la cultura del rispetto". A dirlo e' il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla scuola della Comunita' Ebraica di via Sally Mayer a Milano. "Questo odio feroce, disumano, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato e continuano a insanguinare il mondo intero", ha continuato il ministro per cui "non basta coltivare la memoria: occorre esaltare la centralita' e la bellezza dell'essere umano, la cui esistenza e' sacra e inviolabile". Saranno quindi "effettuate ispezioni in quegli istituti scolastici dove sarebbero emersi atteggiamenti di odio antisemita e di esaltazione della infame azione di Hamas. Vogliamo verificare se qualcuno ha realmente manifestato atteggiamenti di odio, di antisemitismo o di incitamento alla guerra contro Israele", ha sottolineato Valditara. "Se questi fatti venissero appurati, i responsabili saranno denunciati alla Procura della Repubblica. Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini innocenti, solo perche' ebrei, deve - ha concluso - essere perseguito dalle leggi penali".