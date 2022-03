Studenti in protesta a Milano: occupato anche il liceo Berchet

Milano, occupato il liceo Berchet

Dopo che ieri erano stati occupati il liceo artistico Brera e l'istituto tecnico Pasolini, oggi gli studenti hanno occupato questa il liceo classico Berchet, in via della Commenda. I ragazzi si sono radunati in cortile, alle finestre sono appesi striscioni in cui si legge 'Berchet occupato'.