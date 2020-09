Studenti irresponsabili teste di cavolo? No, hanno ragione a protestare

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Hanno perfettamente ragione, gli studenti. Li prenderanno come no vax, diranno loro che sono irresponsabili teste di cavolo. E invece hanno ragione a sfilare come hanno fatto oggi in piazza Duomo, dicendo che con la didattica a distanza viene tolto il diritto all'istruzione. E' una delle pochissime manifestazioni che hanno davvero un senso di essere ed esistere, per dire a tutti che prima dei diritti sindacali degli insegnanti, delle paure delle mamme, del paraculismo dei politici, del leccaculismo dei burocrati, c'è il diritto allo studio. Prima di tutto questo. Certo, i ragazzi saranno contestati, e sconteranno il fatto di aver manifestato altre mille volte per motivi stupidi, o di aver occupato le scuole senza reali motivazioni altre mille volte. Ricordo che la mia prima manifestazione in piazza Duomo fu contro Chirac. Il coretto era significativo: "Chirac tuo padre aveva ragione, meglio una s..a che un figlio c...ne". Non eravamo proprio eleganti, diciamo. Ma soprattutto non serviva a niente. Che cosa gliene fregava a quello di noi che ci buttavamo per terra per significare il nostro sdegno per gli esperimenti nucleari di Mururoa. Invece adesso gli studenti hanno davvero ragione. Hanno il diritto di andare a scuola. Diritto. Insopprimibile. Abbiamo chiesto loro di buttare praticamente via un anno della loro vita. Per tutelare adulti ed anziani, che sono quelli davvero a rischio. Adesso basta. Si tutelino gli anziani ma si facciano vivere i giovani. Oppure non ce lo perdoneranno. Neppure io me lo perdonerei, se fossi responsabile di qualcosa, e fortunatamente sono solo un giornalista che non conta nulla. Anzi, se fossi responsabile andrei in piazza a prendermi a calci nel sedere da solo. Che poi sarebbe l'unica cosa che dovrebbero fare certi burocrati che fingono di far politica per il bene del Paese.