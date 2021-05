Studi Rai al Portello: domani vertice in viale Mazzini

Lo stato di avanzamento del progetto di trasferimento degli studi Rai di Milano al Portello sara' uno dei temi del cda di viale Mazzini in programma domani mattina. Il progetto e' in piedi da diverso tempo, addirittura dalla precedente consiliatura Rai. Gli attuali studi di via Mecenate sono ormai considerati insufficienti e non adeguati allo sviluppo di nuove tecnologie nel servizio radiotelevisivo. E lo spostamento al Portello e' stato individuato a suo tempo come la soluzione ottimale. Il progetto pero' sembra essersi arenato o comunque ha registrato forti rallentamenti. Gia' nell'ultima riunione del Cda erano previste "deliberazioni", poi rinviate alla seduta di domani, che potrebbe essere una delle ultime a disposizione per chiudere una vicenda sulla quale sono alte le aspettative di tutte le istituzioni milanesi. Fra gli altri punti all'ordine del giorno di domani, l'illustrazione dei palinsesti autunno-inverno 2021.

