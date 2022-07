Stupro a Milano, Bolognini (Lega): "Castrazione chimica"

Stupro di una 42enne in piazza Napoli a Milano, la Lega torna a chiedere provvedimenti forti, invocando la castrazione chimica per chi si rende protagonista di delitti come questi. Così il commissario provinciale di Milano Stefano Bolognini: “Purtroppo, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un fatto gravissimo accaduto a Milano: una donna è stata vittima di violenza sessuale e la sua vita rovinata per sempre. Il quasi immediato arresto dei due stupratori è positivo, e ringrazio i Carabinieri e il loro Comandante Provinciale per la prontezza e la decisione nell’intervenire, ma mi chiedo cosa stiamo aspettando perché anche da noi chi commette reati quali la violenza sessuale e la pedofilia venga sottoposto alla castrazione chimica”.

Stupro a Milano, Bolognini: "Gli stranieri che commettono reati penali siano immediatamente espulsi"

"E’ indubbio – prosegue Bolognini – che si tratta di delinquenti recidivi e che ripetono spesso questo terribile reato: per impedirlo, ora dobbiamo intervenire con un’adeguata terapia farmacologica. Prendiamo esempio da altri stati europei, dove già questo avviene e in cui è stato adottato questo metodo. Non solo – conclude –, la Lega non smetterà mai di battersi affinché gli stranieri che commettono reati penali, in questo caso anche molto gravi, nel nostro paese vengano immediatamente espulsi e scontino le pene nei loro paesi d'origine".