Stupro di gruppo in un motel del Milanese: arrestate tre persone

Sabato mattina i carabinieri di Cornaredo e Corsico hanno arrestato su ordine del GIP del Tribunale di Milano tre albanesi ritenuti responsabili di uno stupro di gruppo avvenuto lo scorso 2 maggio ai danni di un haitiana conosciuta in un locale della zona di corso Como a Milano. La donna, dopo aver pattuito una prestazione sessuale con uno dei tre che doveva consumarsi in hotel di lusso del centro città, è stata condotta in un motel di Cornaredo ed è stata vittima degli abusi e delle minacce del gruppo sino al pomeriggio del giorno dopo quando gli indagati hanno lasciato la camera consentendo alla vittima di andare via ed allertare i soccorsi.

Uno degli arrestati coinvolto nell'omicidio avvenuto a Cornaredo

Due degli arrestati sono stati portati a San Vittore, per il terzo già detenuto in quanto ritenuto autore materiale dell’omicidio avvenuto a Cornaredo il 23 ottobre scorso si è proceduto alla notifica del provvedimento restrittivo direttamente in carcere.