Stupro di gruppo su una minorenne a Milano, un arresto e un ricercato

Due giovani originari del nord Africa sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale di gruppo. Lo stupro sarebbe stato commesso nel nel settembre del 2022 ai danni di una minorenne in una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola a Milano.

Violenza di gruppo a Milano: altri tre giovani coinvolti

Nella vicenda su cui hanno svolto indagini gli agenti della Squadra Mobile sono coinvolti anche due minori indagati dalla Procura minorile e un terzo maggiorenne che risulta espulso nei mesi scorsi. L'arrestato, 21enne egiziano come gli altri indagati, è stato preso a Rimini, mentre un 22enne risulta a sua volta già espulso nei mesi scorsi.

Le indagini scaturite dalle confidenze della vittima a una educatrice

L’attività investigativa, attualmente allo stato delle indagini preliminari, condotta dal personale della sezione specializzata nella violenza di genere della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, riferisce la Questura, è scaturita dalle confidenze che la giovane ha fatto a una educatrice in merito alle violenze subite. In seguito a tale segnalazione, grazie all’escussione della vittima che è stata in grado di fornire precise descrizioni degli autori, nonché alle successive attività di indagine, anche di tipo tecnico, è stato possibile identificare i responsabili del reato.