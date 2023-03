Stupro in centro massaggi, arrestato 26enne

Un ecuadoriano di 26 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una cinese di 46 che ha aggredito all'interno di un centro massaggi a Cormano (Milano). L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 20 febbraio scorso e i carabinieri hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare lo scorso 20 marzo.

L'uomo si è finto cliente e prima di iniziare il massaggio ha aggredito la donna con un pugno in faccia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo si è finto cliente e prima di iniziare il massaggio ha aggredito la donna con un pugno in faccia e calci e afferrandola per il collo. Infine l'ha chiusa in una stanza e l'ha violentata. Prima di fuggire ha rubato il cellulare alla vittima. Le telecamere di sorveglianza hanno consentito ai carabinieri di Cormano di individuare il 26enne, già noto per precedenti contro il patrimonio e la persona.