Successo per "Follia a due", noir dello scrittore lombardo Marco Marinoni

Un book tour estivo di successo diventa il trampolino di lancio del raffinato noir “Follia a due” di Marco Marinoni, autore nato e cresciuto in Lombardia che ha deciso di ambientare questo urban thriller nella città esoterica italiana per antonomasia: Torino. Con "Follia a due", terzo romanzo della collana Giungla Gialla diretta da Fabrizio Carcano per Mursia Editore, i lettori si addentrano in una storia oscura di omicidi efferati legati a un intreccio criminale che parte da lontano. Sullo sfondo dei delitti gli orrori dell'ospedale psichiatrico Villa Azzurra di Grugliasco, il terribile istituto per bambini diretto da uno psichiatra soprannominato "l'elettricista" a causa della propensione a trattare i suoi piccoli pazienti con la terapia elettroconvulsiva.

“Sono originario della bassa lombarda – racconta Marinoni - tra Pavia e Piacenza ma sono cresciuto nell’hinterland milanese perché i miei genitori avevano una boutique di moda a Sesto San Giovanni. In estate andavamo in Liguria. A trent’anni ho deciso di abbandonare i ritmi frenetici della città e trasferirmi a Finale Ligure, dove avevamo la nostra casa delle vacanze”.

“Ci sono diversi temi narrativi all’interno di “Follia a due” – spiega Marinoni - ciascuno legato a particolari esperienze della mia vita. L’idea alla base del romanzo affonda le radici nel mio periodo milanese. Durante i miei studi universitari di psicologia clinica all’Università Cattolica di Milano, negli anni Novanta, ebbi l’opportunità, grazie al prof. Silvio Stella, mio docente, che prima di trasferirsi a Milano aveva insegnato ed esercitato a Torino, di studiare i registri e le cartelle cliniche dell’ospedale psichiatrico Villa Azzurra di Grugliasco, l’istituto per bambini diretto da Giorgio Coda, psichiatra noto nell’ambiente per i suoi metodi brutali e l’uso della terapia elettroconvulsiva, oggi fuori legge. Le storie di quasi tutti questi giovani pazienti sono state ricostruite durante il processo che vide Coda riconosciuto in prima istanza colpevole e condannato per maltrattamenti. Alcuni di loro, tuttavia, non hanno mai avuto un’identità e le loro tracce si sono perse. Attraverso i racconti dei membri del ramo piemontese della mia famiglia appresi inoltre come Coda negli anni Sessanta fosse stato un assiduo frequentatore di molti salotti di antiche e ricche famiglie torinesi. A volte in quelle case si consumavano fatti di sangue che coinvolgevano in alcuni casi dei bambini. Episodi drammatici che le famiglie influenti riuscivano spesso a nascondere.”

Grazie a un serrato book tour che ha visto e vedrà l’autore muoversi tra Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, “Follia a due” sta diventando il noir del momento. Le date di luglio hanno registrato un successo di pubblico e a testimoniare l’interesse crescente verso questo thriller urbano, oltre alle vendite, ci sono le lusinghiere recensioni su Amazon, in poco tempo raddoppiate. Una piaggia di cinque stelle che posizionano “Follia a due” fra i noir più amati dai lettori del genere.

