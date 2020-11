Suicida a 14 anni, i pm archiviano chi caricò il video delle "sfide mortali"

Suicida a 14 anni, i pm archiviano chi caricò il video delle "sfide pericolose"

Chiesta dalla Procura di Milano l'archiviazione per il 26enne accusato di istigazione al suicidio che caricò il video, che fece quasi un milione di visualizzazioni su YouTube, su "cinque sfide pericolosissime", tra cui l'auto-soffocamento (cosiddetto 'blackout'), guardato poco prima di morire da Igor Maj, 14enne trovato impiccato nella sua camera il 6 settembre 2018, nel capoluogo lombardo. Nella condotta del 26enne, per i pm, non sono state individuate responsabilita' penali in relazione alla tragica morte dell'adolescente che rimase soffocato. Con un decreto di sequestro d'urgenza della Procura, dopo la morte, il video era stato oscurato.