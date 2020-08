Suicidio in Questura a Milano: indagati 2 agenti addetti al controllo detenuto

Suicidio in Questura a Milano: indagati 2 agenti che dovevano controllare il detenuto

Due agenti sono indagati per il suicidio nella Questura di Milano un uomo di 42 anni domenica scorsa. Si era tolto la vita nei locali di via Fatebenefratelli, dopo essere stato fermato. Il pm Paola Pirotta indaga sugli agenti che avevano il compito di sorvegliare la stanza in cui si trovava il 42nne che, a quanto si e' appreso, sarebbe stato lasciato in una delle stanze per i fermati e lasciato in isolamento. Durante questo arco di tempo, avrebbe trasformato la maglietta in un cappio da legare alle grate della finestra. Una scena ripresa dalle telecamere.