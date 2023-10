Sull'asse Milano-Napoli parte il rilancio della dieta mediterranea

Una coinvolgente serata si è svolta presso la sede milanese della prestigiosa Maison "Cilento 1780" in Brera con la presentazione del libro di Vito Amendolara "La dieta Mediterranea. Questa sconosciuta".

La serata è stata organizzata dall'Associazione de "I Cavalieri della Tavola Campana" che promuove l'arte, la storia, la cultura e la enogastronomia napoletana e campana a Milano ed in Lombardia, in collaborazione con Ugo Cilento, Presidente dell'associazione 'I Centenari Aziende Storiche Familiari Italiane' e Patron della Maison 'Cilento 1780', storica sartoria napoletana, eccellenza italiana e mondiale, che da pochi giorni ha ricevuto il "Leone d'Oro" per meriti professionali a Venezia.

"Abbiamo deciso di celebrare lo stile di vita che va dall'alimentazione all'eleganza e rilanciare da Milano e da questi luoghi di eleganza e cultura, la Dieta Mediterranea" ha detto il Presidente dell'associazione dei cavalieri, Avv. Alessandro Mazzone.

"La Dieta Mediterranea già riconosciuta dall'Unesco è il substrato sul quale poter costruire il riconoscimento della Cucina Italiana - ha detto Vito Amendolara, presidente dell' Osservatorio Dieta Mediterranea e vicepresidente della Federazione Europea sulla Sicurezza Sanitaria e Sicurezza Animale - Sono in parallelo, è il binario, su cui la qualità della vita può essere declinata".

"Ricordiamo che non parliamo di semplici regole alimentari - ha spiegato Amendolara, autore del libro sulla dieta mediterranea - ma di uno stile di vita che consente di ritrovare una nuova etica e una nuova cultura del cibo, anche nell'ottica di un sistema sostenibile e a vantaggio della propria salute".

E' intervenuto anche il prof. Nicola Sorrentino, volto noto della televisione tra i massimi esperti italiani di nutrizione e dietetica "E' la più corretta alimentazione, quella che previene la maggior parte delle malattie occidentali. E' il modo di mangiare che fa star bene e allunga la vita, alla base di tutta la cucina italiana".

Gli ospiti della serata hanno potuto gustare un aperitivo offerto da Cilento ispirato rigorosamente alla dieta mediterranea

Tra i tantissimi presenti l'Assessore al bilancio del Comune di Milano, Emmanuel Conte, l'avv. Alessandro Limatola, Managing Partner di "Limatola Avvocati", il dott. Salvatore Badalamenti, responsabile dell'unità operativa nefrologia e dialisi dell'Istituto Clinico Humanitas, il professore di criminologia Edmondo Capecelatro, gli avvocati Claudio Occoferri, Chiara Trapani, Rossana Cassarà, Elena Prandoni e Vittorio Cozzolino, i notai Paola Cianci, Anna Coccoli e Mario Greco, gli imprenditori Federico Santoro e Alessandro Pedrini, l'architetto Bianca Giovene di Girasole, il commercialista Giannicola Rocca ed i soci del direttivo della associazione campana, Antonio Baldo, Bruno Cerasuolo, Marisa Alagia, Michele Fuschillo , Antonio Rossi, Enzo Agresti, Ezio Noviello e tanti altri.