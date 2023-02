Superbonus, Beppe Sala: "Toglierlo inevitabile, coperta troppo corta"

Il decreto del Governo sulla eliminazione del superbonus 110% sta facendo discutere anche le amministrazioni locali. Anche Beppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto sul tema. "Mi sembra inevitabile. Poi come ci si arriva e con che rapidità è un po' da vedere - ha detto - ma ovviamente bisogna tutelare tutti i procedimenti aperti ma questo lo sanno anche loro". Lo ha detto parlando con i cronisti a margine della cerimonia organizzata dalla Croce Rossa Italiana per la consegna del riconoscimento 'Tempo della Gentilezza'. "Anche all'interno del governo - aggiunge - vedo non visioni comuni, però capisco che a questo punto il costo è diventato molto molto significativo. Alla fine la coperta e' sempre corta".