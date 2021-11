Superbonus, il Consiglio regionale approva la mozione M5S

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco,che invita la Giunta ad avviare un confronto proprio con il Governo, al fine di tutelare la misura del Superbonus e garantire la sua proroga.

Di Marco commenta: «Con l’approvazione di questa mozione, con il Superbonus 110% e i meccanismi di cessione del credito d’imposta, archiviamo definitivamente quell’insopportabile e falsa retorica che voleva il Movimento Cinque Stelle come il partito del no. L’introduzione del Superbonus è stata un vero e proprio moltiplicatore di crescita: 30mila imprese create, 120mila posti di lavoro e tutela dell’ambiente attraverso la rigenerazione urbana e la riqualificazione energetica degli edifici. Interventi dopo i quali è possibile stimare un risparmio energetico quantificabile in una riduzione del 30-40% del costo delle bollette. Il M5S sta lavorando a Roma con l’obiettivo di tutelare queste misure all’interno della prossima legge di Bilancio, ma riteniamo importante che anche i Consiglieri e i Consigli Regionali facciano la propria parte. È necessario, adesso, che Regione Lombardia avvii un’interlocuzione con il Governo. Accogliamo con soddisfazione il parere positivo dell’Assessore e della Giunta, ma soprattutto la convergenza e il sostegno di tutti i gruppi politici»