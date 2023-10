Suppletive, Cateno De Luca incontra Bossi: "Vogliamo la stessa cosa"

"Sono stato candidato della Lega alla Camera nel 2006. Si era partiti con un'idea di Bossi, diversa da quella di Salvini. Quest'ultimo ha la strategia di annettere i territori: viene in Sicilia e ricicla di tutto e di piu' pur di prendere posizioni. Nel Meridione fa alleanze con i partiti che hanno mortificato il territorio.

Bossi a De Luca: "Per la prima volta sto vedendo un Meridione che ha avuto la capacità' e la forza di organizzarsi in autonomia"

E vi rivelo che ho visto Bossi e ho avuto da lui un complimento; mi ha detto: 'Per la prima volta sto vedendo un Meridione che ha avuto la capacità e la forza di organizzarsi in autonomia, cosa che a me non è riuscita. Quando ero il leader della Lega il mio obiettivo era di innescare dei meccanismi affinchè il territorio si auto-organizzasse, non volevo assolutamente estendere la Lega nel Meridione e in Sicilia, volevo che si organizzarsi e facessimo insieme il progetto per abbattere Roma ladrona, questo e' l'obiettivo'".

De Luca: "Per me è importante perchè noi siamo in Branzia non per elemosinare un posto al Senato, io non sono un disoccupato"

Lo ha detto il leader di Sud chiama nord, Cateno De Luca, candidato alla suppletive in Monza e Brianza, durante un comizio, spiegando di avere incontrato il fondatore della Lega Umberto Bossi. "Abbiamo avuto da lui questo riconoscimento - ha aggiunto il politico messinese definendosi un "brianzolo meridionale", deputato dell'Assemblea regionale siciliana e sindaco di Taormina - e per me è importante perchè noi siamo in Branzia non per elemosinare un posto al Senato, io non sono un disoccupato".