Suppletive, Galliani smentisce De Luca: "Non ci sarà nessun confronto"

"Ho letto la comunicazione del candidato Cateno De Luca, secondo cui ci sara' un confronto tra me e lui il 13 ottobre p.v. alle ore 18:30 presso l'Arengario di Monza. Preciso che non è previsto alcun confronto."

Il candidato di Forza Italia nega l'ipotesi del confronto previsto il 13 ottobre

A dirlo, come riferisce l'ANSA, è Adriano Galliani in merito all'annuncio fatto nei giorni scorsi da De Luca. Entrambi sono candidati all'elezioni suppletive per il Senato.