Suppletive, Moratti sente Galliani: scelta giusta da parte di FI

Letizia Moratti ha chiamato questa mattina Adriano Galliani. Nel corso della cordiale telefonata, secondo fonti di Forza Italia Lombardia, sono stati ribaditi i sentimenti di reciproca stima ed amicizia. Per Letizia Moratti la candidatura di Adriano Galliani "rappresenta una scelta giusta da parte di Forza Italia, soprattutto in omaggio all'amico comune Silvio Berlusconi. Ritengo corretto aver individuato nella figura di Galliani il candidato del centrodestra per il collegio senatoriale di Monza e Brianza per la storica collaborazione che li ha legati per decenni e per lo spirito di amicizia ancora sussistente con la famiglia".